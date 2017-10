’Carpool Karaoke was een beetje ongemakkelijk’

De band maakte afgelopen maand zijn debuut in het onderdeel van James Corden zijn Late Late Late Show, waar zij uit volle borst alle Foo Fighter-klassiekers zongen, waaronder All My Life, Best Of You, Learn To Fly en hun meest recente nummer The Sky Is A Neighborhood.

„Rond het derde uur in die gast zijn auto werd het wat minder leuk” vertelt gitarist Pat Smear aan NME. „Het ging maar een beetje door. Toen we stopten bij de Guitar Centre voelde het alsof we klaar waren, maar het was meer van ’we zijn pas halverwege’.”

Voorman van de Foo Fighters, Dave Grohl, liet weten dat het ’een beetje ongemakkelijk’ was, maar had geen twijfels over het feit dat James Corden een echte muziekliefhebber is. Ondanks dat, was hij niet zo blij om zijn eigen nummers te zingen. „Hij is zeker een muziekliefhebber en een ontzettend aardige gozer. Maar weet je, ik vind het niet erg om mijn eigen liedjes te zingen op Glastonbury of in de O2, maar als ik nu ter plekke een nummer voor je zou moeten zingen zou ik me verlegen voelen.”

Nadat Pat zei „nummers van andere artiesten zouden gemakkelijker zijn geweest”, voegde Dave daaraan toe: „Dat zou ik de hele dag kunnen doen. We deden wat van The Ramones en Rick Astley, maar dat hebben ze eruit gelaten. Ik weet niet waarom.”