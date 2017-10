Koningin Sofia eregast op Servische royal wedding

Filip Karadjordjevic is getrouwd met Danica Marinkovic Ⓒ Hollandse Hoogte

In het koninklijk paleis in Belgrado gingen de lichten vanochtend pas uit na het spetterende huwelijksfeest voor prins Filip en Danica Marinkovic. De twee gaven elkaar gisteren in de kathedraal van de Aartsengel Michaël in Belgrado het jawoord.