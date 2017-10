Zoey Ivory danst bij finale Miss Nederland 2017

Dat schrijft Zoey vandaag op haar Instagram. Gisteravond won ze samen met The Lion King-danser Marnix Lenselink de felbegeerde eerste plaats in het dansprogramma Dance Dance Dance. Het dansen is voor Zoey dus nog niet voorbij. Morgen zal ze nog eens stralen in Studio 21 te Hilversum, alvorens ze haar Miss Nederland-titel doorgeeft.

Na haar optreden en een reeks catwalkrondes, kiest een deskundige jury aan het einde van de avond welke Miss Nederland-finalist hét mooiste meisje van het land is en het komende jaar de titel Miss Nederland 2017 mag dragen. Zij zal tevens ons land internationaal vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing.

De strijd gaat tussen de volgende meisjes: Germaine (17) uit Ootmarsum, Romy Dyanne (22), Naomi Lucia (19) uit Amsterdam, Denise (25) uit Volendam, Nicky (22) uit Handel, Romy (20) uit Almere, Moo (22) uit Rotterdam, Laura (24) uit Hilversum, Deborah (22) uit Heinkenszand, Chantal (20) uit Veghel, Ireda (26) uit Amsterdam en Farrieda (23) uit Amsterdam.