Red Hot Chili Peppers eren Tom Petty

„Tom Petty, als je op dit moment op ons neerkijkt van daarboven, deze is voor jou broeder... je stierf niet voor niets”, zei leadzanger Anthony Kiedis voorafgaande aan een korte tribute. De Chili Peppers speelden naast Full Moon Fever ook een variatie op A Face in the Crowd, samen met gitarist Josh Klinghoffer.

Muzikanten over de hele wereld reageerden eerder geschrokken en bedroefd op het overlijden van de rockmuzikant. Velen bedankten hem voor zijn liedjes en zijn invloed op de muziek. „Veel liefde voor de familie van Tom Petty in deze moeilijke tijd”, schreef Paul McCartney. En Kid Rock twitterde: „Bedankt voor je prachtige muziek en inspiratie.” Voor John Mayer was Petty was ook een inspiratiebron. „Ik hield van hem en coverde al zijn liedjes omdat ik wilde weten hoe het was om te vliegen.”

Tom Petty overleed op 2 oktober aan een hartstilstand. Hij werd 66 jaar oud.