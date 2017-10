Call Me Maybe meer dan miljard keer bekeken

Het liedje, dat beschrijft hoe een meisje bij de eerste korte ontmoeting hopeloos verliefd wordt op een lekkere jongen, kwam uit in maart 2012. Het ontpopte zich wereldwijd tot de grote zomerhit van dat jaar. In de VS stond het lied van Jepsen negen aaneengesloten weken ononderbroken op de eerste plaats.

In totaal zijn er sinds de oprichting van YouTube in 2005 zo'n tachtig filmpjes geweest die meer dan een miljard 'views' hebben gehaald. Het gaat veelal om videoclips bij populaire liedjes, maar het is wel bijzonder dat een zangeres met haar debuutsingle in deze lijst is beland.

Er zijn tot nu toe zestien filmpjes die meer dan twee miljard keer bekeken zijn.