Nicky Opheij wint finale Miss Nederland

Nicky is geen onbekende; in 2014 won ze ook al Holland’s Next Top Model. Ze twijfelde heel erg of ze mee moest doen aan de Miss Nederland-verkiezing, maar besloot zich uiteindelijk toch in te schrijven. Er moest een gesprek met de organisatie aan te pas komen om haar te overtuigen, zo vertelde ze aan het Eindhovens Dagblad „Het gaat ook echt om je persoonlijkheid. Dat klinkt als een cliché, ik weet het, maar ik geloof dat het in dit geval ook echt zo is.”

Nicky volgt Zoey Ivory van der Koelen op, die vorig jaar won en dit weekend de winst van Dance Dance Dance kon bijschrijven.