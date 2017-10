Tiesto draait op benefietconcert Las Vegas

Tiesto laat weten met veel plezier mee te werken. „Las Vegas is als een tweede thuis voor me”, zegt de Nederlandse dj tegen Billboard. Hij doneerde ook 200.000 dollar aan het fonds voor slachtoffers nadat collega Diplo dj’s hiertoe had opgeroepen. „Na de schietpartij wilde ik de slachtoffers, hun familie en de helden van de hulpdiensten meteen ondersteunen. Naast het doneren van geld, kan ik dat doen door op te treden om geld in te zamelen”, aldus Tiesto, die in het echt Tijs Verwest heet.

Het concert wordt gegeven op 7 november in discotheek OMNIA en kaartjes zijn verkrijgbaar vanaf 30 dollar. Alle opbrengsten zullen worden gedoneerd aan het Las Vegas Victums Fund, dat zich inzet voor medische en psychologische hulp voor de slachtoffers van de schietpartij.