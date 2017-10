Schaars geklede Naomi Campbell provoceert

Op een foto van zichzelf op Instagram draagt het 47-jarige supermodel een lange zwarte top die maar net het bovenste deel van haar blote benen bedekt. Daarop staat de tekst We are all dreamers. De uitspraak verwijst naar de voorgestelde Dream Act in Amerika, die mogelijkheden biedt voor een legale status aan duizenden immigranten zonder papieren die klaar zijn met hun middelbare school. Campbell spreekt zich in het bijschrift dan ook duidelijk uit als voorstander van de wet.