’Wayne Rooney plant tweede aanzoek’

Een insider heeft aan Reveal Magazine verklapt dat Wayne een romantisch tripje - zonder de kinderen - naar het griekse eiland Mykonos aan het plannen is. Het zou een bijzondere plek voor het stelletje zijn en zij zouden daar voor het laatst ’echt gelukkig’ zijn geweest. In juni verbleven ze ook al op het eiland.

De bron zegt: „Wayne denkt wanneer hij Coleen weet te overtuigen om samen er even tussenuit te gaan, hij weer haar hart weet te winnen.”

„Hij heeft meerdere ideeën, zoals rozenblaadjes op het bed, samen in bad gaan en lange strandwandelingen.” De insider voegt daar vervolgens aan toe: „Hij is zelfs van plan om een nieuw huwelijksaanzoek te doen met een nieuwe ring, in de hoop om zijn fouten uit het verleden te doen vergeten.”

„Hij gaf zelfs als suggestie om nieuwe huwelijksgeloften uit te spreken - hij is bijna tot alles in staat als Coleen hem maar vergeeft. Het is iets wat hij graag achter de schermen wil doen, om Coleen te bewijzen hoeveel hij van haar houdt.”

Het negenjarige huwelijk staat op wankelen, nadat hij dronken is opgepakt. Hiervoor heeft hij een taakstraf gekregen en een tweejarig verbod om te rijden. Coleen is zwanger van hun vierde kind. De Britse Mirror schreef eerder over het feit dat zij haar trouwring niet meer draagt.