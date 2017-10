Thomas Acda schrijft nieuwe songs voor eigen film

„Dat laatste was een flinke gok, want ik had ze van tevoren niet gevraagd of ze eigenlijk goed kunnen zingen”, lacht Acda. „Maar dat bleken ze te kunnen; een geluk bij een ongeluk.” Naber, die in de film een liedjesschrijver speelt die het leven niet al te serieus neemt, noemt de regisseur „mijn muze. Ik geloof dat de man die hij speelt in deze film is zoals ik mijzelf het liefste zie.”

Acda debuteerde vorige jaar als regisseur met de telefilm Fake; Oh Baby wordt zijn bioscoopdebuut als maker. „Ik durf nu meer uit handen te geven”, merkt hij. „Bij Fake dacht ik dat ik mij overal mee moest bemoeien. Daar ging het allemaal echt niet veel sneller van, integendeel.”

Scharrel

Tijdens het draaien van Oh Baby durfde hij duidelijk te kiezen met welke elementen van de film hij zich als regisseur zou bemoeien. „Als je een tamelijk briljante ploeg mensen om je heen hebt verzameld, moet je daar ook wel gebruik van maken.”

Liedjesschrijver Ruben wordt in de film na de dood van een scharrel geconfronteerd met het feit dat hij een acht maanden oude zoon blijkt te hebben. „Fake ging over een kunstroof”, omschrijft Acda. „Deze film gaat echt over serieuze wezenlijke dingen. Dood, adoptie, wat bepaalt welke keuzes je in het leven maakt.” De regisseur merkt dat hij zich beter in zijn vel voelt bij zwaardere materie. „Het wordt eigenlijk pas echt geestig als er serieus drama aan ten grondslag ligt. Een romantische komedie met naamsverwarringen of klapperende deuren vind ik totaal niet interessant.”

Culturele duizendpoot

De nabewerking van Oh Baby vindt plaats tijdens de eerste try-outs van Fiddler on the Roof. Acda speelt de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse versie van de wereldberoemde musical. „Het is allemaal niet heel handig gepland”, erkent de culturele duizendpoot. „Maar soms ligt het niet in je eigen macht om premièredata te verplaatsen. Zolang ik er niet te veel over nadenk hoe moe ik af en toe ben, gaat het allemaal prima.”

Oh Baby draait vanaf 9 november in de Nederlandse bioscopen.