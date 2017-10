Voorverkoop The Last Jedi door dak

De voorverkoop startte dinsdagochtend. In de Pathé-bioscopen zijn tot vanmiddag 16.00 uur al ruim 8000 kaarten verkocht en ruim 5000 kaarten gereserveerd. Dat is zelfs meer dan voor The Force Awakens, de vorige Star Wars-film uit 2015. Hiervoor werden toen op de hele eerste dag 9000 kaarten verkocht.

Tweederde van alle verkochte kaarten is voor een voorstelling in een Imax-theater. Meerdere Imax-voorstellingen op 13 december zijn al uitverkocht, zo laat Pathé weten.

Combinatietickets

Ook de verkoop van kaarten bij exploitant Vue gaat hard, laat een zegsvrouw weten. Tot vanmiddag 16.00 uur werden er 2000 tickets verkocht. Dit was twee jaar geleden bij The Force Awakens nog het totaalaantal kaarten dat Vue op de eerste voorverkoopdag omzette.

Bij Vue zijn het vooral de vertoningen in zalen met Dolby Cinema en Dolby Atmos die heel hard gaan. Ook de ’double-bill-kaarten’, combinatietickets van The Force Awakens en The Last Jedi, gaan heel hard, aldus Vue.

In het achtste deel keren vrijwel alle hoofdrolspelers uit deel 7 terug, zoals Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac en Daisy Ridley. Ook is Carrie Fisher nog te zien. De opnames van de film waren al grotendeels afgerond toen de actrice die prinses Leia speelt eind 2016 overleed.