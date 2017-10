Hond van Carrie Fisher kijkt Star Warstrailer

Dinsdag werd de eerste officiële trailer van The Last Jedi gelanceerd, het achtste officiële deel in de Star Wars-reeks. De opnames van de film waren grotendeels afgerond. Daarom zal Fisher in de film voor de vijfde maal te zien zijn als haar iconische personage, prinses Leia.

Fisher en haar hond Gary waren onafscheidelijk. Zij nam het dier vrijwel altijd mee naar premières of andere publieke optredens. „Mijn moeder ziet er mooier uit dan ooit”, is de begeleidende tekst bij de foto van de bulldog die de trailer bekijkt.

De nieuwe Star Wars-film draait vanaf 13 december in de Nederlandse bioscopen. De voorverkoop ging dinsdag van start. Er werden op de eerste dag in Nederland al meer dan 10.000 kaarten verkocht; de meeste voorstellingen voor de première zijn al uitverkocht.