Elizabeth legt geen krans meer bij herdenking

Prins Charles neemt de honneurs waar en legt namens zijn moeder een krans. Als reden voor het opvallende besluit noemt Buckingham Palace de leeftijd van de koningin. Elizabeth II is inmiddels 91 jaar en staat met haar inmiddels 65 jaar op de troon hoog in de lijst met langst zittende monarchen ooit.

Prins Philip (96) deed eerder dit jaar al afstand van zijn publieke optredens vanwege zin leeftijd. Het besluit zal de geruchten voeden dat Elizabeth mogelijk denkt aan aftreden.

De Britse vorstin heeft de afgelopen 65 jaar slechts zes keer de kranslegging op Remembrance Sunday gemist. Vier keer omdat zij op staatsbezoek was in het buitenland, twee keer omdat zij hoogzwanger was.