Christina Applegate laat eierstokken preventief verwijderen

De Married With Children-ster vertelde woensdag aan Today dat ze de operatie twee weken geleden onderging. Daarbij werden ook haar eileiders weggehaald. „Mijn nicht is in 2008 overleden aan eierstokkanker. Ik kon dat voorkomen. Zo hou ik de touwtjes in handen. Het is een opluchting, weer een mogelijkheid die niet meer speelt”, aldus de actrice, die daarna grapte: „Laten we hopen dat ik nu niet onder een bus loop.”

Bij Christina werd in 2008 borstkanker geconstateerd. Omdat de genmutatie erfelijk is maakt ze zich zorgen om haar 6-jarige dochter Sadie, die ze deelt met haar van oorsprong Nederlandse man Martijn LeNoble. „De kans dat zij het ook heeft is erg groot. Over twintig jaar zal ze zich ook moeten laten testen. Hopelijk zijn er tegen die tijd nieuwe ontwikkelingen. Mijn hart breekt als ik eraan denk dat zij het ook kan hebben.”