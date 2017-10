Visagiste beticht Ben Affleck van aanranding

„Ik zou graag excuses krijgen van Ben Affleck die me bij mijn kont greep in 2014. Hij liep op me af plantte zijn vinger in mijn achterste en deed vervolgens alsof hij dat per ongeluk deed”, twitterde ze.

Aanleiding voor de tweets van Tendler, de echtgenote van komiek John Mulaney, zijn de excuses Affleck eerder gisteren op Twitter maakte aan actrice Hilarie Burton „wegens ongepast gedrag.” Volgens People is dat gebeurd op een MTV-event in 2003. De acteur en regisseur heeft nog niet gereageerd op de tweets van Tendler.

Affleck veroordeelde ook in harde bewoordingen het gedrag van filmproducent Harvey Weinstein, die ligt onder vuur vanwege beschuldigingen over seksueel misbruik en verkrachting.