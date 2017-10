Katy Perry leent podium uit voor aanzoek

Om de nationale Coming-outdag te vieren had Perry de vriendinnen Becky en Katie op het podium uitgenodigd. De zangeres vroeg Becky wat haar liefste wens is. De nerveuze Becky zegt dat ze erg verliefd is op haar vriendin en graag een stap wil maken.

Het publiek voelt iets aankomen en begint te joelen. Niet veel later gaat Becky op haar knieën en vraagt ze Katie ten huwelijk. Die is eerst even stomverbaasd, maar antwoordt niet veel later dan toch met „Ja”, waarop het publiek in groot gejuich uitbarst als het stel elkaar in de armen sluit.