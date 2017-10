Koning Filip bezoekt luchthaven Brussel

Filip maakte onder meer kennis met het personeel dat dagelijks de gemiddeld 55.000 stukken bagage verwerkt van het Brusselse vliegveld. Daarna kwam de koning terecht in een oude transithal van de luchthaven. Deze hal werd gebouwd naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 en wordt momenteel gerenoveerd. De terminal moet in 2019 heropenen.

Vervolgens kreeg Filip in de controlekamer uitleg over het reilen en zeilen van het vliegveld. In de controlekamer worden onder meer de lengte van de rijen wachtende passagiers in de gaten gehouden, wordt de stroom aan koffers en tassen in goede banen geleid en worden de inkomende en uitgaande vluchten geregeld.

De Belgische koning sloot zijn bezoek aan de luchthaven af bij consultancybedrijf Deloitte, dat eerder dit jaar zijn intrek nam in een nieuw gebouw op de luchthaven. Filip sprak met jonge werknemers over hun toekomstverwachtingen, weet de Belgische editie van Metro.