Enzo Knol eerste Nederlandse vlogger met wassen beeld

Enzo stond al geruime tijd in de top vijftien van meest aangevraagde beelden door, veelal jonge, bezoekers. Vanaf zaterdag 14 oktober kunnen zij eindelijk met de populaire vlogger op de foto.

Het vroeg even wat geduld, maar Enzo heeft het met enthousiasme gedaan: twee intensieve poseersessie voor Tussauds beeldhouwers uit Londen. „Ik voel me ontzettend vereerd dat ik een wassen beeld heb in Madame Tussauds, een moment dat voor altijd in mijn geheugen zal blijven staan.” Naast de vlog waarin hij zijn ’tweelingbroer’ onthult, postte hij vanmiddag ook een video waarin te zien is hoe ’ongelooflijk getalenteerde mensen’ het beeld met hem in een karakteristieke pose gemaakt hebben.