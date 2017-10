Julian Jordan draait 2831 euro bij elkaar

Dit jaar haalt NPO 3FM geld op om verscheurde families uit rampgebieden te herenigen. Het Glazen Huis staat in de week voor kerst in Apeldoorn, de geboortestad van Julian. Eerder zamelde tv-presentator Dennis Weening al geld in met een pubquiz. Tussen 18 en 24 december laten drie presentatoren van de radiozender zich voor het goede doel opsluiten in het Glazen Huis.