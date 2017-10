Zondag met Lubach aan kop in de peilingen Televizierring

Vanavond wordt bekend of Zondag met Lubach ook daadwerkelijk bekroond wordt met de felbegeerde televisieprijs. De show moet het afleggen tegen Beste Zangers (34%) en Expeditie Robinson (24%). Presentator Arjen Lubach maakt tevens kans op de Televizier-Ster voor beste mannelijke presentator. In de poll eindigt Lubach met 35% van de stemmen momenteel net achter mede genomineerde Wilfred Genee (37%) en laat Beau van Erven Dorens (28%) verder achter zich.

Naast dat Lubach kans maakt om zelf in de prijzen te vallen vanavond, maakte hij zich de afgelopen weken hard voor een nominatie van Erik de Vogel in de categorie beste mannelijke acteur. De Goede Tijden Slechte Tijden-acteur kreeg zijn nominatie en staat momenteel tweede (34%) in de poll, vlak achter Jeroen van Koningsbrugge (37%) maar nog wel boven Thom Hoffman (29%).

Bij de dames zijn de verschillen een stuk groter. In de race om de Televisier-Ster voor beste vrouwelijke presentator gaat Eva Jinek aan kop met 50% van de stemmen, en verdelen Floortje Dessing (30%) en Geraldine Kemper (20%) de rest. Voor de Televisier-Ster voor beste vrouwelijke actrice gaat Angela Schijf met een overweldigende 51% van de stemmen aan de leiding. Daarmee laat ze Isa Hoes (31%) en Elise Schaap (18%) ver achter zich.

De Televizier-prijzen worden vanavond uitgereikt in AFAS Live. Volg hier onze live Twitterfeed van onze verslaggevers ter plaatse.