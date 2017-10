Wilfred Genee beste presentator en Marieke Elsinga talent 2017

De andere twee genomineerde in de categorie van Genee waren Arjen Lubach en Beau van Erven Dorens. Met een knipoog bedankte Wilfred de directie van RTL nog even, en sprak hij de verwachting uit vannacht nog een mailtje van ze ontvangen.

Wilfred heeft zijn prijs mede te danken aan de campagne van zijn collega’s van Voetbal Inside. Zijn VI-collega Johan Derksen noemt Wilfred ’misschien wel de beste presentator van het land’.

De Talent Award ging naar Marieke Elsinga. De andere kanshebbers waren Anna Nooshin en Özcan Akyol. Marieke is momenteel te zien in Expeditie Robinson, het survivalprogramma dat nog in de race is voor de Gouden Televizier-Ring. Marieke, afkomstig van Qmusic, werd bekend als opvolgster van Luuk Ikink bij RTL Late Night en gaat tegenwoordig regelmatig als verslaggeefster op pad voor RTL Boulevard.

Elzinga droeg haar prijs op aan Erik van Kampen. De editor van RTL Late Night overleed anderhalve week geleden aan de gevolgen van kanker.