Lady Gaga terug in de studio

De zangeres deelde een foto van zichzelf voor een mengpaneel op Instagram. „Er gaat niets boven studiotherapie”, schreef ze daarbij. „Ik heb zoveel lol gehad in de studio. Ik voelde me een ster, zoals die in de lucht, je weet wel, het echte soort.” Later postte ze nog een foto van zichzelf, waarbij ze schreef: „Stoer meisje aan het herstellen.”

Gaga maakte in een documentaire die vorige maand beschikbaar kwam op Netflix bekend dat ze lijdt aan fibromyalgie, ook bekend als weke delen reuma. Vanwege de pijnen die deze aandoening veroorzaakt, moest ze het Europese gedeelte van haar Joanne-tournee uitstellen.