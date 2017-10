Kritiek op nominaties American Music Awards

Singer-songwriter Halsey, die zelf wel twee keer genomineerd is voor haar samenwerking met The Chainsmokers, reageerde op Twitter op de nominaties. „Ik ben echt vereerd met mijn nominatie voor een AMA, maar ik vind het teleurstellend om bijna alleen mannelijke namen te horen. Wat een gemiste kans”, zei ze in haar eerste tweet, waarna ze vervolgde: „Zoveel geweldige vrouwelijke artiesten hebben dit jaar een album uitgebracht, ik hoop dat volgende awardshows hen de erkenning geven die ze verdienen.”

De organisatie van de AMA nomineerde wel vrouwen, maar vooral in speciaal voor hen bedoelde categorieën als ’beste countryzangeres’ of ’beste vrouwelijke artiest’. In gemengde categorieën hebben mannen de overhand. Voor de award voor artiest van het jaar gaan zelfs alleen maar mannen op: Bruno Mars, The Chainsmokers, Drake, Kendrick Lamar en Ed Sheeran strijden om die titel.

De American Music Awards zijn Amerika’s grootste muziekprijzen waarbij het publiek de uiteindelijke winnaars kiest.