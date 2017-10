Serie Robert de Niro in gevaar door Weinstein

Regisseur David O. Russell, van ondermeer Silver Linings Playbook zou voor de serie - die twee seizoenen van elk acht afleveringen zou tellen - een gigantisch budget van160 miljoen dollar ter beschikking krijgen. Internetgigant Amazon zou de serie uitzenden op Amazon Prime, dat de concurrentie wil aangaan met Netflix en HBO, en heeft al 40 miljoen dollar uitgegeven aan de serie.

Coproducent The Weinstein Company is tot heden nog niet met geld over de brug gekomen. In de hectiek rondom het Weinsteinschandaal is men bang dat het project met Schoenaerts en De Niro daardoor in het water valt.

Al Pacino

Uit posts van een privé-account van de Belgische acteur Matthias Schoenaerts bleek dat ook hij in de serie met Robert de Niro zou gaan acteren. Op een andere Instagrampost staat de acteur overigens ook met acteurs Christopher Walken, Sean Penn en Al Pacino. „Meer nieuws volgt”, voegde hij daar, onder zijn accountnaam Zenith, cryptisch aan toe.

