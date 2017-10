Nieuwe koffermeisje Miljoenenjacht bekend

Mensen konden stemmen voor hun favoriet. Lisa kreeg meer stemmen dan haar concurrentes in de finale: Isa, Minoek, Simone en Barbara. Dat had ze niet verwacht. „Gisteren stond ik nog op de derde plaats.” Lisa is dolblij met de winst. „Ik kijk altijd Miljoenenjacht en droomde er al tijden van om tussen de Koffermeisjes te staan. Die droom is nu uitgekomen!”

De Koffermeisjes zijn een herkenbaar element in de spelshow van het programma. Nu er een nieuw Koffermeisje gezocht moest worden, werd er een zoektocht georganiseerd naar de perfecte kandidaar, waarbij het publiek kon stemmen. Tijdens een selectiedag werden uit degenen met de meeste stemmen door vakjury Lucia Marthas, Fred van Leer en Zoey Ivory vijf finalisten gekozen. Zij draaiden dit najaar mee als Koffermeisje tijdens één van de afleveringen. Na de laatste uitzending op 8 oktober kon het publiek nogmaals stemmen om zo de winnares te bepalen.