Renate Gerschtanowitz geraakt door kinderleed

Renate Gerschtanowitz is als ambassadrice voor Unicef wel wat gewend op haar reizen naar Jordanië. Toch is ze ook deze keer extra geraakt door de angst van de kinderen die ze ontmoette in het vluchtelingenkamp. Dat vertelt ze aan Shownieuws.