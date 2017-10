Timor Steffens terug op podium

Het was een moeilijke tijd na zijn blessure. Vooral geestelijk, want de danser had het gevoel dat hij in de flow van zijn carrière ineens tot stilstand kwam. Het zou zijn acteerdebuut worden. De opnames werden voor hem opgeschort, de film van producent AM Pictures is er nog niet gekomen. „Ik was zo boos. Hoe kon dit gebeuren? Je gaat redenen zoeken, maar die zijn er niet.”

Timor heeft zich staande gehouden na zijn operatie door te focussen. „Ik dacht, als ik bij de drie procent hoor die gaat herstellen, hoor ik bij die drie procent, dat is mijn focus. Ik ren weer, ben weer aan het dansen, dus dat gaat de goede kant op.” En dus staat hij in november ook zeker bij Let’s Dance in Ziggo Dome op het podium, zegt hij vastberaden.

De danser heeft er ook van geleerd. „Er zijn soms tegenslagen nodig om weer het licht te kunnen zien. Het was het grootste drama tijdens mijn carrière . Ik wilde meer rust vinden, ik hoop dan nu ook de balans te vinden.”