Masmeijer naar Aruba gevlucht?

Volgens documentairemaker THIJS ZEEMAN zou Frank gisteren gespot zijn op Aruba, wat een bizarre wending in de zaak zou betekenen, omdat het er volgens hem dan op lijkt dat hij op de vlucht is. Masmeijer was er immers van op de hoogte dat de rechter gisteren uitspraak zou doen en was er ook op gewezen dat hij zich mogelijk direct daarna diende te melden bij de Belgische justitie om meteen met het uitzitten van zijn straf te beginnen.

De rechter vaardigde gisteren een arrestatiebevel uit, maar zover bekend is het dus nog niet gelukt hem te lokaliseren.