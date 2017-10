Prinses Beatrix zet molenwieken in gang

De Googermolen aan de ringvaart rond de Haarlemmermeer is precies driehonderd jaar oud. In 1717 is de zogenoemde ronde gemetselde poldermolen gebouwd om de achterliggende Googerpolder, die in de loop der jaren onder water was komen te staan door het uitgraven van turf ten behoeve van Amsterdam, weer droog te krijgen. De molen was robuust en groter dan veel soortgenoten, met wieken van 29 meter en een waterverplaatsing van 30.000 liter per minuut.

Maar ook de Googermolen wachtte uiteindelijk het lot van veel molens in Nederland: hij was niet meer nodig want modernere technieken namen de maalfunctie over. Het bestaan kwam op het spel te staan, maar een grondige restauratie in 1995-1996 gaf de karakteristieke molen een nieuw leven. De Googermolen kreeg ook weer werk, als achtervanger of hulpje van het elektrisch vijzelgemaal van het Hoogheemraadschap Rijnland.

Een nieuwe opknapbeurt werd met de heringebruikstelling door prinses Beatrix, als beschermvrouw van De Hollandsche Molen, zijn bekroning. Ze bekeek het monument van alle kanten en werd door de molenaars Jos van der Donk en Ron van Benten ook mee naar binnen genomen, waarbij Beatrix nog even op het toegangstrapje moest wachten want Van der Donk had de deur stevig vergrendeld. Ook met koninklijk bezoek op het molenterrein moet je de voordeur gesloten houden.