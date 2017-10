Katie Price cancelt show om ’familiekwestie’

„Helaas moet ik mijn show in Manchester van vanavond uitstellen. Er is een dringende familiekwestie waarbij de politie en een van mijn kinderen betrokken zijn”, schrijft het voormalig glamourmodel op Twitter. „Voor al mijn fans en voor iedereen die een ticket heeft gekocht: het spijt me om dit zo laat te moeten melden. Ik heb hier geen controle over.”

Wat er precies aan de hand is en om welke van haar kinderen het gaat, vertelt Katie niet. De Britse heeft vijf kinderen van drie verschillende mannen, waarvan een zoon en een dochter met zanger Peter Andre.