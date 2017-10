Melissa Etheridge gearresteerd voor het bezit van cannabisolie

De olie werd op 17 augustus door de Amerikaanse grenspolitie gevonden in de toerbus van de rockzangeres, die op dat moment op weg was naar huis. Volgens entertainmentsite TMZ vertelde Etheridge, bij wie in 2004 borstkanker werd geconstateerd, aan de agenten dat ze de cannabisolie gebruikte tegen de pijn.

En hoewel het bezit ervan legaal is in Californië, waar ze woont, is dat niet het geval in North Dakota. Uiteindelijk heeft de zangeres, die in Nederland een grote hit scoorde met de single Like the Way I Do, een boete gekregen wegens het bezit van een ’gecontroleerde substantie’.

De zangeres liet onlangs weten dat ze vindt dat er overdreven wordt gedaan over softdrugs. Of ze nog steeds marihuana gebruikt als medicijn of voor recreatief gebruik liet ze in het midden. „Die scheidslijn is ook heel dun”, zei ze daarover tegen People. „Ik geloof in de helende werking van softdrugs.”