Eva Green: ’Ik moest hem van me afduwen’

Nadat Greens moeder vrijdag in een interview op de Franse radio vertelde dat Weinstein zich ook aan haar dochter had opgedrongen, verbrak de actrice zaterdag zelf de stilte. In een interview met Variety vertelt de actrice dat ze Weinstein van zich af moest duwen toen hij zich aan haar opdrong tijdens een zakenbijeenkomst in Parijs. Green zegt ook dat ze hier aanvankelijk niet over wilde spreken, maar besloot de stilte te verbreken toen andere vrouwen hun verhaal deden. Wat Weinstein precies deed laat ze in het midden. Wel vertelt de 37-jarige actrice: „Ik kwam weg voordat het verder ging, maar de ervaring liet mij geschokt en vol walging achter.”

Eén van de vrouwen die zich voor het eerst publiekelijk uitsprak over de ongewenste avances van Weinstein was actrice Ashley Judd. Hij nodigde haar in een hotelkamer uit voor een werkbespreking en deed haar vervolgens onzedelijke voorstellen. Uit verklaringen van andere vrouwen blijkt dat de producent, die tot voor kort getrouwd was met Georgina Chapman, vaker op deze manier te werk ging.

Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Volgens de vrouwen, onder wie Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godreche, Asia Argento, Lucia Evans en Emma de Caunes, dreigde de producent hun carrières te verwoesten als zij hun mond open zouden doen. Om die reden zwegen veel beroemdheden.