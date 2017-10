Bob Weinstein: ’Ik wist alleen dat hij vreemdging’

Bob laat weten dat niet alleen hij, maar ook de leden van The Weinstein Company geen idee hadden van het gedrag van Harvey. Wel geeft hij toe te hebben geweten dat Harvey een ’enorme flirt’ was en regelmatig vreemdging.

Aan The Hollywood Reporter vertelt Bob: „Ik bevind me in een nachtmerrie. Mijn broer heeft een gewetenloos lijden veroorzaakt. Als vader van drie meisjes is mijn hart gebroken voor de vrouwen die hij pijn heeft gedaan.”

Ook laat Bob weten het verschrikkelijk te vinden dat Harvey nauwelijks spijt van zijn daden toont. „Het is ongelofelijk dat hij het vooral belangrijk lijkt te vinden wie dit nieuws naar buiten heeft gebracht. Ik hoor geen enkele zorgen of berouw naar de slachtoffers toe. Ik wil dat ze dat horen. Harvey lijkt geen enkele spijt te hebben.” Hij vervolgt: „Hij is ziek, maar het betreft geen ziekte waar je een excuus voor hebt.”

Eind jaren zeventig richtten Harvey en Bob de filmmaatschappij Miramax op, vernoemd naar hun ouders Miriam en Max. Nadat ze het bedrijf aan Disney verkopen, starten ze in 2005 met The Weinstein Company, dat verantwoordelijk is voor de productie van bekende films, waaronder de met Oscars bekroonde films Pulp Fiction, The Artist en The King’s Speech.

Beschuldigingen

Momenteel regent het beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein. Zo wordt hij beschuldigd van seksuele intimidatie, aanrandingen en verkrachtingen. Volgens de vrouwen, onder wie (bekende) actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Judith Godreche, Asia Argento, Lucia Evans en Emma de Caunes, dreigde hij hun carrières te verwoesten als zij hun mond open zouden doen. Dit was een reden voor veel vrouwelijke sterren om hierover te zwijgen.