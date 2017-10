Aaron Carter weer terug naar afkickkliniek

Het broertje van Backstreet Boy Nick Carter vertrok omdat hij moest werken aan dingen ’die zijn onmiddellijke en persoonlijke aandacht vereisten’. ”Aaron heeft de juridische en financiële zaken die zijn aandacht nodig hadden, inmiddels opgelost”, aldus zijn woordvoerder. „Daarom is hij nu terug naar de afkickkliniek om zijn programma af te maken.”

De 29-jarig Aaron nam op 22 september zijn intrek in de afkickkliniek om professionele hulp te zoeken voor zijn verslavingen. „Alleen ik kan mijn leven veranderen. Niemand anders kan het voor mij doen”, zei hij toen. Zijn opname kwam een dag nadat de politie met spoed naar zijn huis was gegaan, omdat ze een verontrustend telefoontje had ontvangen van iemand die vermoedde dat Aaron onder invloed was.