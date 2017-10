Xess Xava viert tweede verjaardag

Ze hebben namelijk net als vorig jaar een themafeest georganiseerd. Voor zijn eerste verjaardag kreeg Xess Xava ’The Lion King’ als thema, dit keer was het ’cowboys en indianen’. Op een foto die Yolanthe op Instagram geplaatst heeft, is te zien dat de jarige job zelf als indiaan verkleed was. Het feest wordt gevierd in hun nieuwe huis in Cannes.

Yolanthe schrijft bij de foto: „Laat hem een lang, leuk, mooi, gelukkig en gezond leven hebben. Mijn kleine jongen is vandaag twee jaar oud geworden. Gefeliciteerd, mijn alles. We houden meer van je dan van het leven. Je bent echt zo’n mooie, lieve en speciale ziel. Ik ben zo gezegend dat jij mijn zoon bent. Bedankt dat je mij als jouw moeder gekozen hebt.”

Ook trotse tante Xelly is bij het feest aanwezig. Zij laat weten: „Ik kan mijn liefde voor jou niet eens beschrijven, mijn kleine petekind. Mogen al jouw dromen uitkomen. Hiep hiep hoera!”