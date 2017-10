Annette Gerritsen bevallen van een dochtertje

„Hallo lieve Abbey! Afgelopen maandag is onze kleine meid geboren. Wat zijn we blij en trots!”, schrijft Annette bij een foto van het geboortekaartje. De tweede naam van het meisje is Johanna, zo is te zien op het kiekje. Met de hashtag #watandersdaneen1500 geeft ze aan dat de bevalling iets heel anders is dan het schaatsen van een 1500 meter te zijn.

Annette maakte in april bekend in verwachting te zijn. Eind vorig jaar zette ze een punt achter haar schaatsloopbaan.