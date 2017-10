Weinstein ontslaat advocaat in zaak tegen The New York Times

Volgens Variety heeft Weinstein de raadsman, die bekend werd als advocaat van Hulk Hogan in diens zaak tegen website Gawker, ontslagen. Harder had nog geen aanklacht ingediend tegen de krant, die begin oktober de beschuldigingen van seksuele intimidatie en aanranding aan het adres van Weinstein onthulde. Het is niet duidelijk of een opvolger van de advocaat de zaak doorzet.

Na de publicatie van het artikel in The New York Times, verklaarde Harder dat het stuk vol stond met „onware en lasterlijke” statements over Weinstein. „Het leunt op ’horen zeggen’ en een onbetrouwbaar rapport dat werd gestolen van een werknemer, en is ontkracht door negen verschillende ooggetuigen”, zei de advocaat toen. De raadsman kondigde in die verklaring aan de krant aan te klagen, en een eventuele opbrengst van de zaak te doneren aan vrouwenorganisaties.