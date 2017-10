Britse politie breidt onderzoek Weinstein uit

De politie in Londen verklaarde tegenover de omroep dat het kijkt naar de beschuldigingen door drie vrouwen, over zaken uit eind jaren ’80, 1992, 2010, 2011 en 2015. Scotland Yard noemt Weinstein niet bij naam, maar liet weten dat het om dezelfde persoon ging waar vorige week woensdag melding tegen was gemaakt.

De Britse actrice Lysette Anthony vertelde gisteren aan de Sunday Times dat ze woensdag in Londen aangifte heeft gedaan tegen Weinstein. De soapactrice, bekend van serie Hollyoaks, beschuldigt de voormalig studiobaas van verkrachting. De aanval zou in de jaren ’80 hebben plaatsgevonden, waarna de actrice nog tien jaar lang zou zijn lastiggevallen door Weinstein.

Afgelopen week gaf ook de politie in New York, de NYPD, aan dat het een officieel onderzoek is gestart naar de beschuldigingen rond Weinstein. Collega’s van de LAPD in Los Angeles verklaarden een dergelijk onderzoek te overwegen.

Gevoelig

De situatie ligt in Hollywood erg gevoelig. Dat bewees de actie van James Corden dit nog maar eens. In zijn openingsspeech op een benefietgala voor aids afgelopen vrijdag zei hij onder meer: „Het is een mooie avond hier in LA, zo mooi, dat Weinstein ’m al heeft gevraagd mee te gaan naar z’n hotel en hem een massage te geven.” Volgens aanwezigen moesten sommige mensen in het publiek lachen, terwijl anderen hardop hun afkering kenbaar maakten.

Onder meer actrice Rose McGowan, één van de vrouwen die Weinstein beschuldigt van misbruik, reageerde op de speech. Ze noemde James op Twitter een zwijn en schreef daarna: „Het publiek horen joelen en lachen toont precies hoe Hollywood echt in elkaar zit.”

De presentator heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de grappen. Op Twitter schreef hij gisteren dat hij het „onvergeeflijke” gedrag van Weinstein niet wilde bagatelliseren, maar dat hij de gevallen studiobaas juist wilde vernederen. „Het spijt me oprecht als dat iemand heeft beledigd, dat was nooit mijn bedoeling.”