Talpa presenteert nieuwe wereldwijde survivalshow

Samen moeten zij een zeewaardig vlot bouwen om het vasteland te bereiken en daar een verborgen schat proberen te vinden. Ze kunnen gezamenlijk een prijs winnen van 1 miljoen dollar. De taalbarrière vormt een extra handicap tijdens de dertig dagen durende opnames. Wel heeft elke deelnemer een ’taalpartner’, bijvoorbeeld de combinatie Engeland-Canada, Mexico-Spanje of Nederland-België.

Maarten Meijs, directeur Talpa Global: „Het is een experiment, ook wij weten nog niet wat de uitkomst zal zijn. Het is de eerste keer dat wij zo’n internationaal format presenteren.”

Lost in Translation is nog niet verkocht volgens Meijs. „We hebben het echt net gepresenteerd. Alle landen die belangstelling hebben, kunnen intekenen. Wij kijken vervolgens welke combinaties tot het meest verrassende resultaat kunnen leiden. Welke aansprekende talen en culturen passen bij elkaar? Nederland zou zeker onderdeel kunnen zijn, maar dat is afhankelijk van de totale belangstelling.”

The Raft

Vorig jaar was er nog veel kritiek op The Raft, een survivalprogramma dat door RTL 5 werd uitgezonden. Daarin moesten duo’s in het Caribisch gebied met een reddingsvlot de kust zien te bereiken. Smakeloos, aldus criticasters, gezien de duizenden verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee. De kritiek verstomde overigens toen het programma werd uitgezonden, maar een kijkcijferhit werd The Raft ook niet.

Meijs reageert: „De toon van Lost in Translation is heel positief. We zullen zien dat diverse culturen met elkaar gaan samenwerken ondanks hun verschillen. De reis met het vlot is daar slechts een klein onderdeel van.”