Voormalig lid Pussycat Dolls klapt uit de school

De Pussycat Dolls, opgericht in 1995, was een vrouwelijke burleske dansrevue-groep uit Los Angeles. Jones was vanaf het begin onderdeel van de groep die in 2003 ook bekend werd in de internationale muziekindustrie. In 2005 stapte ze echter weer op. „Het was zo erg dat ik wegliep van mijn dromen, mijn mede groepsleden en een deal van maar liefst 13 miljoen dollar. We wisten dat we de top gingen worden”, schrijft ze op Twitter.

De meidengroep, waar ook Nicole Scherzinger en Melody Thornton onderdeel van waren, verkocht maar liefst 54 miljoen platen tot aan hun split in 2010. Onder anderen hits als Don’t Cha, Buttons, Beep en Wait A Minute zorgden ervoor dat de groep wereldwijde bekendheid vergde. Maar een meidengroep was het niet, claimt Kaya nu. „Het was een prostitutiebende en we zongen toevallig ook. Eigenlijk verdiende iedereen die ons ’bezat’ gewoon grof geld aan wat we deden.”

Uitbuiting

Kaya zegt dat zij en haar groepsleden maar weinig overhielden. „We kregen 500 dollar per week. En dat terwijl we gebruikt en misbruikt werden. Om een deel uit te maken van het team moest je bijvoorbeeld ’een teamspeler’ zijn. Dat betekende in werkelijkheid: het bed in moeten duiken met iedereen die werd aangedragen.”

Jones beweert dat Robin Antin, oprichtster van de Pussycat Dolls, en de platenmaatschappij al het geld op streken. De zangeres haalt dan ook woedend uit naar Antin. „Ik wil dat de moeder uit de hel opbiecht waarom één van haar meisjes zelfmoord pleegde (Simone Battle). Vertel aan het publiek hoe je ons mentaal kapot maakte”, schrijft ze.

Dood

Zeven jaar na het einde van de Pussycat Dolls komt Jones pas met de feiten naar buiten. „Waarom we het niet gaan aangeven? Omdat we allemaal misbruikt werden! Mij hebben ze zelfs gewaarschuwd dat als ik hiermee naar buiten zou treden, dat ik dood zou eindigen of zonder carrière”, schrijft ze. „Maar ja… vermoorden of onze ziel doden. Wat is het verschil?”