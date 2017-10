Cher na zeven jaar terug op witte doek

Volgens Daily Mail zal Cher te zien zijn in twee nummers en dansroutines in de vervolgfilm van Mamma Mia! uit 2008. Naar verluidt is de zangeres momenteel in Londen druk bezig met het oefenen van haar dansscènes.

Cher was in 2010 voor het laatst te zien in een film. Daarvoor speelde ze in onder meer Mermaids, The Witches of Eastwick en Moonstruck. Voor haar rol in die laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice.

Mamma Mia! Here we go Again is een vervolg op Mamma Mia! waarin onder anderen Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Julie Waters, Amanda Seyfried en Dominic Cooper spelen. Ze hebben ook allemaal getekend voor het tweede deel.