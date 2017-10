Gwen van Poorten gestrand in storm Ierland

„Het is vrij heftig. We zijn gisteravond geland en we wisten wel dat er een storm zou komen, maar de redactie had alles goed gecheckt, het zou allemaal wel meevallen. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.” Door de storm kan Van Poorten niet aan het werk. „We zouden vandaag gaan valkenieren en morgen naar een eilandje gaan varen. Als ik nu naar buiten kijk denk ik: ja, we hebben nu allemaal een heel groot probleem.”

Voordat Gwen met haar crew naar Ierland vertrok, werd nog contact opgenomen met alle betrokken partijen ter plekke. Ook daar dacht men dat het wel zou meevallen met de storm. „We dachten: we kunnen er wel een beetje omheen draaien, maar we hadden niet verwacht dat het overal compleet platlag en dat we niet eens naar buiten zouden kunnen.”