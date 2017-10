Katja Herbers wil settelen in Nederland

„Ik speel mooie ondersteunende rollen in Amerika, maar ben nog geen leading lady”, vertelt de 36-jarige. In Nederland heeft ze zich op dat vlak al bewezen, maar in de VS is ze nog niet zo ver. „Wat dat betreft ben ik totaal niet doorgebroken. Het lijkt me leuk als dat lukt.”

Maar Katja neemt niet zo maar alles aan, ook al krijgt ze daar dik voor betaald. „Ik heb geen zin om in een of andere slechte vampierenserie te spelen. Ik heb liever onzekerheid en de kans op iets écht goeds, dan de zekerheid dat ik in één keer een jaarsalaris kan verdienen. Daar word ik namelijk niet heel happy van.”

Heimwee

Bovendien moet de rol ook wel verdomd leuk zijn. „Anders ga ik lekker terug naar Amsterdam.” De actrice heeft namelijk snel last van heimwee. Momenteel heeft ze een huis in Amsterdam, New York en Los Angeles. „Ik denk dat ik dit nomadische bestaan de komende tien jaar nog wel zal blijven houden. En natuurlijk heb ik weleens heimwee als ik in een labiele bui ben. Dan mis ik mijn vrienden, familie en hond in Nederland heel erg en denk ik: waar hoor ik nou eigenlijk? Maar die buien heb ik vooral als ik niet zoveel om handen heb.”

Toch hoopt Herbers over vijf jaar Amsterdam weer haar thuisbasis te noemen en vanuit daar projecten in Amerika te doen. „Ik vind dit Amerikaanse avontuur geweldig en ben heel blij met de kansen die ik krijg, maar in Nederland voel ik me gewoon écht het meest happy.”

Tegen die tijd hoopt ze ook op gezinsuitbreiding. „Ik ben er zeker wel mee bezig: ik zou het heel leuk vinden als het me gegeven is om ooit een kindje te krijgen, maar het moet ook maar lukken.”