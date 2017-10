’Hulk’ Mark Ruffalo twijfelde over derde Thorfilm

De makers wilden een frisse komische wind laten waaien door de derde film in de sage over Thor. Maar Chris Hemsworth vertelt vandaag in een radio-interview dat zijn medespeler Mark Ruffalo grote twijfels had hierover. Hij moest de ster meerdere keren ervan verzekeren dat de Thor-serie ’opnieuw geboren’ moest worden.

Ruffalo bekent zijn scepsis. „Er waren veel momenten dat we elkaar vertwijfeld aankeken. Ik heb me bezorgd afgevraagd of het wel juist was wat we aan het doen waren”, vertelt de 49-jarige acteur die de rol van de Hulk vervult.

De film Thor: Ragnarok komt 26 oktober uit in Nederland. Ook Cate Blanchett en Idris Elba spelen mee in de film.