'Martin Garrix (18) meest begeerde dj'

Afrojack is zaterdag 16 december de hoofdact op 538Jingleball in de Ziggo Dome in Amsterdam. Afrojack: „In 2015 stond ik als headliner op 538Jingleball en toen knalde het dak eraf. Ook deze editie gaan we de Ziggo Dome op z’n kop zetten! Ik heb er ontzettend veel zin in!”