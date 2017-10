Koning Felipe betuigt solidariteit met Portugal

„Steun en solidariteit met het Portugese volk”, aldus de koning. Bij nieuwe branden vielen zondag zeker 35 doden en tientallen gewonden. Deze zomer waren er ook al 64 slachtoffers gevallen bij de ernstigste bosbranden in jaren.

Koning Felipe had zich maandag al had uitgesproken over de verwoestingen in eigen land, waar eveneens enorme bosbranden woedden. „Onze solidariteit en steun met de slachtoffers van de bosbranden en aan degenen die opnieuw een nacht strijden tegen het vuur in Castillië en Leon, Asturië en Galicië”, twitterden koning Felipe en koningin Letizia.