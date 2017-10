Luuk Ikink presenteert nieuwe show Eilandpraat

Luuk Ikink gaat het nieuwe programma Eilandpraat presenteren, de nabeschouwing van Expeditie Robinson. Dat maakte hij bekend bij RTL.

In het wekelijkse live-programma, dat van start gaat na de samensmelting, ontvangt Ikink de afvaller van de week. Samen met andere (oud-)kandidaten blikt de deelnemer terug op het spelprogramma. Ook discussiëren ze over de opdrachten en de verwachte volgende afvaller in de expeditie. Het publiek kan tijdens de uitzending meepraten en vragen stellen.

Momenteel strijden nog veertien kandidaten in het survivalprogramma. Presentatrice Marieke Elsinga, ex-voetbalster Anouk Hoogendijk, acteurs Roeland Fernhout en Niels Gomperts en musicalster Carolina Dijkhuizen zitten nog in de show. Ook oud-voetballer Richard Witschge, presentatrice Shelly Sterk, cabaretière Soundos El Ahmadi, vlogger Kaj Gorgels en zanger Danny Froger strijden naast de vier onbekende Nederlanders nog om de winst.

Eilandpraat is vanaf 26 oktober elke week te zien om 22.00 uur op RTL 5.