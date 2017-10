Jennifer Lawrence vernederd tijdens casting

Vijftien kilo in twee weken was de eis en de foto van haar en de modellen moest ze maar als inspiratie gebruiken, zo werd Lawrence verteld. „Ik wilde iemand spreken over dit onrealistische dieetregime. Degene antwoordde daarop dat hij niet snapte waarom iedereen me te dik vond. Hij vond me prima f*ckable.”

Net als veel andere actrices die met hun verhaal over (seksuele) intimidatie naar buiten komen, was ook Lawrence bang niet meer aan de bak te komen „Ik heb mezelf op een bepaalde manier laten behandelen omdat ik voelde dat ik dat moest doen voor mijn carrière. Ik was jong en liep op het dunne lijntje om voor mezelf op te komen zonder ’moeilijk’ gevonden te worden.”

Inmiddels is de actrice ouder en wijzer en laat dan ook niet meer over zichzelf heen lopen, zo vertelt ze tijdens een evenement van ELLE. „Als iemand ook maar probeert om het woord ’dieet’ te fluisteren, dan zeg ik meteen: ’You can go f*ck yourself’.”