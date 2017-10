Harvey Weinstein uit bestuur Weinstein Company gezet

De studiobaas en filmproducer is door de raad van bestuur voor een keuze gesteld: of zelf opstappen of eruit worden gezet. Hoewel Weinstein is ontslagen als CEO en bestuurslid is hij nog steeds voor 22 procent eigenaar van het productiehuis dat hij in 2005 samen met zijn broer Bob oprichtte.

Maandag werd bekend dat Weinstein Co. mogelijk het grootste deel van zijn producten en activiteiten gaat verkopen. Door het schandaal zit het bedrijf in grote financiële problemen. De belangrijkste gegadigde zou Colony Capital in Los Angeles zijn.

Weinstein wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en het ongewenst lastigvallen van tientallen medewerksters. Hij geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting.