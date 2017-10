John Mayer eert vader met studiefonds

Het Richard Mayer Scholarship Fund gaat de studiekosten betalen van minder bedeelde scholieren die het onderwijs in willen. Johns vader Richard was jarenlang actief in het onderwijs in de staat Connecticut, onder meer als directeur van een middelbare school.

De voorzitter van het schooldistrict waarin de beurzen worden vergeven, noemt het tegenover Variety „hartverwarmend” dat John zijn vader op deze manier eert. „Het fonds zal scholieren die het verdienen helpen om hun dromen waar te maken.”